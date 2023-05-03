Подмосковье 03 мая 2023, 18:44 Более 100 летних кафе откроют в Одинцове в этом году

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Сезон веранд стартовал в Московской области в апреле. Он продлится до 1 ноября. За это время в Одинцове откроют 108 летних кафе.

Подмосковные предприниматели смогут быстро и без лишней волокиты открыть летние кафе. Процедуру открытия веранд упростили. Заявление теперь можно подавать в электронном виде, а договор подписывать цифровой подписью.

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«Там все должно быть организовано, и это — искусство директоров парков. Важно, чтобы все было доступно и тем, кто занимается ресторанами, летними кафе, выездной торговлей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Благодаря новой государственной услуге открыть торговые точки питания — тележки, фудтраки и автолавки владельцы бизнеса смогут в кратчайшие сроки. В Одинцовском округе этой возможностью уже воспользовались 16 компаний.

«Субъект малого предпринимательства может подать заявление на портале РПГУ, и в течение семи дней мы с ним заключаем договор на размещение мобильных торговых объектов», — рассказал начальник управления развития потребительского рынка и услуг администрации Одинцовского городского округа Алексей Савин.

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