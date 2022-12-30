Подмосковье 30 декабря 2022, 10:26 Более 100 лесничих из Подмосковья наградили за успешную работу в 2022 году

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Торжественное мероприятие с подведением итогов года провели в Комитете лесного хозяйства Подмосковья. 114 сотрудников компании «Мособллес» получили награды за усердный труд и высокие достижения.

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«Отмечена работа тех, кто стоят на страже и защите подмосковных лесов, кто сохраняет и преумножает наши лесные богатства. Это профессионалы, искренне любящие свое дело и воспитывающие подрастающее поколение», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

114 сотрудников компании «Мособллес» получили награды от губернатора Андрея Воробьева, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по ЦФО, Мособлдумы и Комитета лесного хозяйства.

«Знаком отличия „За сбережение и приумножение лесных богатств России“ награжден Алексей Волошин — директор Виноградовского филиала „Мособллес“ и лесничий. Это очень высокая награда», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области» присвоили заместителю директора компании «Мособллес» Вячеславу Дикову.