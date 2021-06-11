Более 100 кубометров электроприборов привезли жители Подмосковья в рамках акции «Сдай старую бытовую технику!»

В Московской области вторую неделю проходит экологическая акция «Сдай старую бытовую технику!», в которой по аналогии с предыдущей акцией по сбору изношенных шин жители могут привезти вышедшие из строя электроприборы, сделать фото и получить подарки от компаний-переработчиков. Жители Подмосковья уже сдали более 100 кубометров электронной техники на площадках «Мегабак», сообщили в МинЖКХ региона.

«Всего за время работы проекта „Мегабак“ с 2109 года жители Подмосковья сдали около 1 тысячи кубометров старой техники, и только в рамках акции сдано уже 10% от общесобранного ранее объема. Приглашаем жителей также активно принимать участие в фотоконкурсе и за правильную утилизацию поломанных электроприборов получить в подарок новые», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для участия в конкурсе необходимо сделать фото с привезенной бытовой техникой в любом пункте приема вторсырья и разместить фотографию в инстаграм с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак. За самые интересные и креативные фото участники получат в подарок микроволновую печь, мультиварку или электросамокат. В мероприятии участвуют те площадки, на которых установлены контейнеры для приема бытовой техники компаниями по переработке вторсырья — ООО «Ориспром», «Петромакс» и «Дмитровский РТИ».

Акция продлится до 30 июня 2021 года. Полный адресный перечень пунктов размещен на сайте Мегабак.рф.