Подмосковье 13 марта 2023, 14:17 Более 100 крыш жилых домов отремонтируют в Подмосковье за год

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов приведет в порядок 130 кровель до конца года. Работы начнутся летом.

Министр ЖКХ Антон Велиховский напомнил, что с 2014 года в рамках подмосковной программы капремонта уже отремонтировано более девяти тысяч крыш многоквартирных домов. В 2023 году работы выполнят еще по 130 адресам.

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Все мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности. После завершения ремонта будет действовать гарантийный срок на выполненные работы в течение пяти лет. Подрядчик будет устранять недочеты за свой счет.

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Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.