Подмосковье 02 мая 2023, 17:49 Более 100 кровель капитально отремонтируют в Подмосковье за год ФКР

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Масштабные работы по капитальному ремонту жилых домов продолжаются в Подмосковье. Во второй половине года строители приступят к обновлению кровель в 130 МКД.

«До конца 2025 года в Подмосковье отремонтируют почти две тысячи крыш многоквартирных домов. Из них 130 сделают в этом году», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Строительный контроль будут проводить эксперты специализированной организации «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В частности, в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Балашихе капитально отремонтируют школу № 3, Салтыковскую гимназию и первый корпус школы № 12. Обновят и прилегающие территории.

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