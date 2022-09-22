Более 100 котельных осовременят в Подмосковье | 360°

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22 сентября 2022, 20:28

Более 100 котельных осовременят в Подмосковье

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22 сентября прошло пленарное заседание ежегодной конференции министерства энергетики Подмосковья «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы». На нем министр энергетики региона поделился планами модернизации ЖКХ на ближайшие пять лет.

«В Московской области разработан план модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года с прогнозом до 2030 г. на общую сумму порядка 30 млрд рублей, по которому планируется 357 мероприятий, в том числе 261 мероприятий модернизации системы теплоснабжения — это ремонт более 153 участков тепловых сетей и 107 котельных, а также 96 мероприятий модернизации системы водоснабжения и водоотведения», — сообщил Александр Самарин.

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Модернизацию коммунальных сетей проведут для 3,5 миллионов жителей Подмосковья. Работы по программе позволят снизить аварийность на сетях до 40%, снизить себестоимость производимого тепла котельными, при переходе на газ. Кроме того, это улучшит экологию региона и уменьшит количество выброса вредных веществ в атмосферу.

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Отмечается также, что на сегодняшний день подписано 15 соглашений по системам теплоснабжения и ГВС на территории 11 городских округов Московской области на общую сумму инвестиционных программ 93 миллиардов рублей. На стадии проработки концессионные соглашения в области теплоснабжения и в области водоотведения и водоснабжения на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Благодаря проведенным мероприятиям улучшится качество коммунальных услуг для более 1,8 тысячи жителей Подмосковья.

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