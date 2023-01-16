Подмосковье 16 января 2023, 20:23 Более 100 компаний стали новыми резидентами индустриальных парков Подмосковья в 2022 году

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В Московской области новыми резидентами индустриальных парков в 2022 году стали 103 компании, они инвестируют в свои проекты около 56,8 миллиарда рублей. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время церемонии награждения управляющих компаний индустриальных парков по итогам прошлого года.

« Развитая и удобная инфраструктура, профессионализм управляющих компаний и высокий стандарт предоставляемых ими услуг — в числе причин, обеспечивающих высокий спрос на локализацию в индустриальных парках. Динамичное развитие этих площадок важно и для региона в целом, ведь это и инвестиции, и новые рабочие места, и налоги „, — сказала зампред.

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Министр добавила, что новые резиденты вложат в свои проекты почти 57 миллиардов рублей инвестиций и создадут более 10 тысяч рабочих мест.

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На церемонии назвали лучшие управляющие компании индустриальных парков — это АО «Карболит» (ИП «Карболит»), ООО «Холдинг Строительный Альянс» (ИП «Сынково»), ООО «Парк Ногинск» (ИП «Богородский»), ООО УК «ТОС» (ИП «ТОС») и ЗАО ТПК «ЭЛКО» (ИП «ЭЛКО»).

Также в рамках дополнительных номинаций отметили еще пять управляющих компаний.

В номинации «Лидер в строительстве индустриальной недвижимости» победило ООО «Проект Девелопмент» (ГК «ПНК Групп»). В номинации «Надежный партнер» лучшей стала КРМО (ИП «Есипово») — ее отметили за лучшую работу по привлечению инвесторов на территорию Подмосковья и улучшение инвестклимата.

Лучшую «Стратегию роста» продемонстрировала УК «Индустриальный парк Клин». Инвестиции УК в реализацию проекта составят 18,5 миллиарда рублей. Победителем в номинации «Устойчивое развитие» стало ООО «Нарпромразвитие» (ИП «Котово»), а «Открытием года» стала ООО «Эксперт-РЭ» (ИП «Парк Весна»). ИП «Парк Весна» был включен в перечень создаваемых индустриальных парков Московской области в начале 2022 года, а приступил к строительству уже в июне.

Всего в Московской области работают 66 индустриальных парков, четыре из них были созданы в 2022 году. Они открылись в городских округах Домодедово, Жуковский, Пушкино и Сергиев Посад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году.

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