Подмосковье 23 мая 2023, 15:58 Более 100 команд приняли участие в фестивале робототехники в Одинцове ЦМИТ "РОБОЛАТОРИЯ"

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Фестиваль «Робосити» завершился в Одинцове 21 мая. Юные программисты представили свои проекты и смогли попробовать силы в разработке мобильных приложений.

Участниками двухдневного фестиваля робототехники стали 110 команд со всего Подмосковья — об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона. Главной темой «Робосити» стало покорение Марса и обустройство жизни на этой планете.

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В рамках фестиваля провели виртуальный хакатон по разработке мобильных приложений и офлайн-соревнования в девяти категориях. Команды разыграли между собой 11 комплектов наград.

Юные программисты создали и запрограммировали на фестивале умную теплицу, а созданные конкурсантами роботы сразились в танцевальном батле.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.