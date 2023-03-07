07 марта 2023, 10:23
Более 100 килограммов корма собрали на благотворительной акции для приюта животных в Кашире
Активисты «Молодой Гвардии» из Каширы организовали сбор корма для кошек и собак в конце февраля. Уже 5 марта более 100 килограммов еды для животных передали в приют «Песель и Ко».
Собаки из приюта «Песель и Ко» очень дружелюбно встретили посетителей с мешками корма.
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«Стараемся, чтобы все животные были сыты. Обязательно готовим им горячую кашу с мясом и даем сухой корм», — рассказала волонтер Ольга Тимиряева.
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Сейчас в приюте содержатся 10 собак, и только на прошлой неделе свой дом обрели три питомца. Животным сделаны все прививки, они здоровы и обработаны от паразитов. Большинство обитателей стерилизовано.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.
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