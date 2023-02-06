Подмосковье 06 февраля 2023, 00:34 Более 100 картин представили на выставке «Учителя и ученики» в Ленинском округе

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В историко-культурном центре в Ленинском округе открылась выставка «Учителя и ученики». На открытии экспозиции присутствовали начальник Управления по делам культуры и молодежи, учителя и воспитанники художественных школ, а также член Совета художников России Ксения Миронова.

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Совместную выставку работ учителей и учеников художественных школ и кружков проводят в округе впервые. На экспозиции представлены работы художников разных возрастов — самому младшему семь, а самому взрослому — 57 лет.

«Мы очень переживали, что не сможем собрать достойные выставки картины, чтобы заполнить выставку в ИКЦ, думали, что соберем работ только на один зал, но когда начали подготовку и отбор материалов, обнаружили, что работ хватило представить на все залы», — сказала член Совета художников России Ксения Миронова.

«Рисовать я начала с четырех лет, в художественную школу пошла три года назад. В семье у нас вообще никто не связан с творческими профессиями, мои родители инженеры. Мне очень повезло, что моя первая большая картина „Город огней“ в технике „акрил“ уже участвует в выставке», — поделилась самая юная участница выставки Стефания Пилкова.

Еще одна учащаяся ДШИ — 12-летняя Елизавета Чернышова — мечтает стать копиистом. Художница написала копию картины Айвазовского «Корабль в лунном свете», причем гуашью.

«Нелегко было повторить работу великого художника, но я постаралась. Больше всего, сложнее было повторить технику написания облаков. Выбрала я этого художника и картину для повторения, так как мне очень нравится его стиль, у него много картин с водой, волнами, отливами. Меня завораживают его картины, и уже несколько картин удалось достойно повторить», — рассказала Елизавета Чернышова.

Ранее сообщалось, что фотограф Клавихо-Телепнев провел экскурсию по собственной выставке в музее «Новый Иерусалим».

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