27 декабря 2022, 13:05
Более 100 юных жителей Щелкова поучаствовали во флешмобе в поддержку бойцов СВО
Щелковские молодогвардейцы организовали флешмоб, чтобы поддержать находящихся на передовой военнослужащих. Участие в нем приняли более 100 юных жителей округа.
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Молодогвардейцы, юнармейцы, педагоги и ученики школы № 26 в поселке Гребнево перед акцией выстроились на линейку, чтобы послушать вступительные слова. После этого ребята под музыку выстроились с флагами России в буквы Z и V.
Это не первая подобная акция в Щелкове. Молодогвардейцы организовали уже более 50 различных мероприятий в поддержку российских военных.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
Специальная военная операция РФ на Украине
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