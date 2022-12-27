Подмосковье 27 декабря 2022, 13:05 Более 100 юных жителей Щелкова поучаствовали во флешмобе в поддержку бойцов СВО

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Щелковские молодогвардейцы организовали флешмоб, чтобы поддержать находящихся на передовой военнослужащих. Участие в нем приняли более 100 юных жителей округа.

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Молодогвардейцы, юнармейцы, педагоги и ученики школы № 26 в поселке Гребнево перед акцией выстроились на линейку, чтобы послушать вступительные слова. После этого ребята под музыку выстроились с флагами России в буквы Z и V.

Это не первая подобная акция в Щелкове. Молодогвардейцы организовали уже более 50 различных мероприятий в поддержку российских военных.

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