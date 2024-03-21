Подмосковье 21 марта 2024, 12:34 Более 100 искусственных ограничителей скорости установят на дорогах Подмосковья в этом году Минтранс Московской области

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Специалисты «Мосавтодора» обустроят больше 100 дополнительных искусственных неровностей на региональных трассах в этом году. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Участки региональных дорог станут безопаснее. В этом году обустроим искусственные неровности преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи школ и детских садов, а также в аварийно-опасных местах», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

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Места для установки ограничителей будут определять в течение всего года.

В этом году в Подмосковье построят еще 60 километров тротуаров и больше 30 километров линий освещения вдоль дорог.

Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева сообщил, что с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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