Подмосковье 01 февраля 2023, 16:00 Более 100 гектаров земли передали для строительства Южно-Лыткаринской дороги в Подмосковье

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В Подмосковье подписали распоряжение о передаче из федеральной собственности в областную 84 земельных участков общей площадью 102,2 гектара. Территории отдали под строительство Южно-Лыткаринской дороги.

«С учетом прошлого года при взаимодействии с коллегами из ТУ Росимущества в Московской области из федеральной собственности в собственность Московской области под реализацию этого проекта передан в общей сложности 161 земельный участок площадью более 217 гектаров», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Протяженность дороги составит 45 километров. Таким образом, с введением трассы в эксплуатацию, транспортная доступность улучшиться для 450 тысяч жителей Ленинского, Лыткаринского и Жуковского округов. Кроме того, по дороге можно будет добраться до аэропортов Домодедово и Жуковский.

Строительство трассы планируют завершить в 2025 году.

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