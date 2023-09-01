Подмосковье 01 сентября 2023, 14:15 Более 100 фотоловушек установили на автобусных остановках в Подмосковье для борьбы с незаконным сбросом мусора Минтранс Подмосковья

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Незаконный сброс мусора на остановках общественного транспорта в Подмосковье отследят с помощью фотоловушек. Приборы помогут вычислить и оштрафовать нарушителей.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что для фиксации нарушений в регионе установили более 100 фотоловушек, и в дальнейшем это число будет расти. Камеры появились там, где раньше уже были случаи сброса мусора рядом с урной или остановкой.

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Фотоловушки с датчиками движения снимают факт нарушения, после чего фото отправляется ответственным лицам. За выброс несанкционированного мусора предусмотрен штраф.

Движение по дороге Осташковское шоссе — деревня Ульянково открыли 31 августа в Мытищах. Это очень важный участок для развития транспортной инфраструктуры всего округа и микрорайона Пироговский, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.