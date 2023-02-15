Подмосковье 15 февраля 2023, 16:25 Более 100 экспонатов представили на выставке «Душа вещей» в Зарайске

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Музей-заповедник «Зарайский кремль» представил новую выставку с экспонатами, которые так или иначе относятся к истории города. Ассортимент варьируется от археологических находок до предметов современного искусства.

В экспозиции представлены орудия первобытного человека, фотографии и документы, отражающие историю и развитие Зарайска, элементы быта и одежды местных крестьян и предметы современного искусства.

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Ключевую роль играют снимки и документы, письма и типографские открытки конца XIX — начала ХХ века, которые дают представление об истории Зарайска. Образ города дополняют работы художников. Одни написали сказочный град на Осетре, другие — волшебное место, утопающее в зелени.

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На выставке представлено более 100 предметов, и каждый из них уникален по-своему. Увидеть экспозицию можно до 25 марта.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.