Подмосковье 28 декабря 2022, 22:52 Более 100 домов отремонтировали в Одинцовском округе с начала года

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В текущем году в Одинцовском округе отремонтировали 105 многоквартирных домов. Работы выполнили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В 23 МКД отремонтировали кровли, в 4 домах — фасады, в 16 МКД заменили инженерные системы и 46 лифтов.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года», — отметил министр министерства ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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С 2014 года в области капитально отремонтировали 16 тысяч домов. Таким образом, жилищные условия улучшены у 3 миллионов жителей.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта по ссылке.

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