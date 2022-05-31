Более 100 домов капитально отремонтируют в Ленинском городском округе за 2022 год

940 миллионов рублей выделено на региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Ленинский в текущем году.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья запланировало отремонтировать 104 многоквартирных дома Ленинского городского округа. Кроме того, планируется провести ремонт кровли в 28 домах, фасадов в 49 домах. Инженерные системы будут отремонтированы в 35 домах, к замене предлагается 23 лифта в девяти домах. На текущий момент работы проведены в 21 многоквартирном доме.

В Подмосковье реализуется самая значительная программа в стране по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — отметил Министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтировали 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3744 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Адресную программу ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно найти на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.