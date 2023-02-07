Подмосковье 07 февраля 2023, 12:28 Более 100 домов капитально отремонтировали в Серпухове за год

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В 2022 году в Серпухове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капремонта отремонтировали 106 многоквартирных домов. В ходе работ заменили кровли 64 зданий, внутренние инженерные системы 10 МКД, 20 лифтов — в 6 домах, а также отремонтировали фасады 63 объектов.

«На территории Московской области реализуется самая масштабная по объему программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Российской Федерации. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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В программу вошло более 44 тысяч жилых многоквартирных домов. Так, с 2014 в Подмосковье отремонтировали 16 тысяч объектов.

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«В рамках реализации региональной программы капитального ремонта производится ремонт фасадов, кровель, замена внутренних инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование», — сообщил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов.

Жители Московской области могут ознакомиться с адресной программой работ на интерактивной карте Фонда капремонта.

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