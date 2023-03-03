Подмосковье 03 марта 2023, 08:23 Более 100 девушек приняли участие в военно-патриотической игре в Ногинске

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Игра «Мисс патриотика» прошла в Ногинске. Участие в военно-патриотических соревнованиях приняли 20 команд и более 100 девушек. Они боролись за кубок военного комиссара Московской области Алексея Астахова и другие призы.

Военно-патриотическая игра на базе центра допризывной подготовки молодежи в Ногинске проходит уже в шестой раз. Она включает семь этапов: стрельба из пневматической винтовки, оказание первой помощи, правила дорожного движения, воинские звания, эстафета и другие.

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«Это очень современное, актуальное и целенаправленно нужное мероприятие, которое будет готовить граждан Российской Федерации <…>. Вы — граждане Российской Федерации, которые будут готовы к защите своего Отечества, своего дома, своей земли, своей Родины», — сказал военный комиссар городов Ногинск, Электросталь и Черноголовка Михаил Борисов.

Игра «Мисс патриотика» проходит ежегодно. Юные жительницы Богородского округа на практике демонстрируют знания, которые получают в школах на уроках ОБЖ.

«В первую очередь мы преследуем целью данного мероприятия — это воспитание патриотизма нашего будущего поколения Богородского округа. Каждая из девчонки должна стать в будущем надежным тылом для всех наших ребят», — отметила заместитель директора по воспитательной работе Центра допризывной подготовки молодежи, главный судья военно-спортивной игры «Мисс патриотика» Марина Чурсина.

Следующая военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» пройдет осенью в Подольске.

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