Подмосковье 29 мая 2023, 20:06 Более 100 детских оздоровительных лагерей откроют в Подмосковье этим летом

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Сегодня в Подмосковье стартовала летняя оздоровительная детская кампания. В этом году в регионе откроются 109 лагерей. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Другой гость программы, эколог Анатолий Баташев рассказал об экологических мероприятиях в Коломне.

Детские лагеря в Подмосковье

Уже 29 мая в Московской области стартовала летняя оздоровительная детская кампания. К этому сроку главы всех округов, где есть детские лагеря, должны обеспечить и проконтролировать их готовность. Одно из поручений, которое дало министерство соцразвития Московской области главам — не допускать открытия несанкционированных лагерей.

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Эти летом свои двери для детей откроют 109 оздоровительных лагерей. Для определенных категорий предусмотрели бесплатные или льготные путевки. Подмосковным детям предложили 4,6 тысячи путевок в детские лагеря Краснодарского края. Еще три тысячи бесплатных путевок выделили для детей из семей участников СВО.

С 1 июня в Подмосковье будет работать около тысячи школьных лагерей. Перед сезоном нужно оценить готовность учреждений к приему детей.

«В составе комиссии есть глава либо замглавы округа, в котором находится учреждение. Ну и члены комиссии — это обязательно представители управления по соцполитике администрации, управления территориальной безопасности, управления по делам несовершеннолетних и многие другие», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

Экология в Коломне

В Подмосковье проводят рекультивацию, акции раздельного сбора и действует проект «Мегабак». Все это позволяет регионе считаться самым экологичным в России. Эколог и общественник Анатолий Баташев рассказал, что посетил Коломну и остался доволен экологической обстановкой в округе.

«Коломна — один из самых красивых наших округов. Там огромные инвестиции вложены в туризм, но была проблема в виде огромной зловонной свалки Воловичи. Она воняла на весь округ, и турист частенько ощущал по вечерам этот запах. Жители добились, чтобы свалку закрыли, сейчас ее рекультивируют. Был создан мощнейший комплекс по переработке КПО Юг, это 28 гигантских цехов», — сообщил Баташев.

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