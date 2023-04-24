Подмосковье 24 апреля 2023, 15:55 Более 100 детей стали участниками велогонки в Одинцове министерство благоустройства

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В воскресенье в парке Лазутиной в Одинцовском округе прошел праздник спорта. Его организатором выступил клуб DeviСlub. В рамках мероприятия состоялся «Велобиатлон», в котором приняли участие более 100 детей.

Ребята соревновались на дистанции 600 метров в езде на велосипеде и стрельбе. По итогу соревнований были определены победители в номинациях: «За креатив», «За волю к победе», «За самую необычную технику». Их наградили грамотами и памятными призами.

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«Когда мы видим, что инфраструктура в парках, которую мы создали, активно используется для проведения различного рода мероприятий, мы понимаем, что работа проведена не зря. Это реально ощутимые результаты благоустройства территории, которые идут на пользу жителям», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В конце мероприятия для участников и зрителей подготовили танцевальную программу и фуршет. Кроме того, в этот день в парке состоялся показ новой летней коллекции бренда спортивной одежды Maloja.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре, которая отвечает всем вызовам времени.

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