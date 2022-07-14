Более 100 детей-сирот приехали в Подмосковье из ДНР. Их уже ждут новые семьи по всей России

На военном аэродроме в Московской области приземлился самолет с детьми из Донецкой Народной Республики. Всего в Россию привезли 108 сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Им всем нашли любящие семьи.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала «360», что поездка в Донбасс вышла очень насыщенной. Основная задача была — привезти детей, которые находились в социальных учреждениях ДНР, Ростова-на-Дону, Курской области.

«Мы сейчас собираем 108 детей, которые поедут в шесть регионов России, в разные приемные семьи. Для этого была проделана огромная работа по подбору приемных семей. В Московскую область, самым смелым, отправили семью — девять человек. Их нельзя делить — братья и сестры. Есть семейные группы — семь, шесть, пять, несколько человек. Мы понимали, что задача не из легких», — сказала она.

Надо отдать должное нашим замечательным российским семьям, которые самоотверженно, имея уже по несколько детей, были готовы и уже сегодня начали принимать детей. Завтра часть ребятишек поедут в Тулу, в Калугу, в ЯНАО. Сегодня уже [их] забрали Москва и Московская область Мария Львова-Белова уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Детский омбудсмен призналась, что такую большую группу детей собрали впервые. Приемные семьи ребята выбирали сами. Но родителей увидели впервые. А некоторые и между собой не виделись годами.

«Мы шли сейчас по взлетному полю с одной трехлетней девочкой. И она говорит: „А у меня никогда не было ни мамы, ни папы. А сейчас я иду к своим родителям“. И это как раз девочка из числа девятерых детей, которая не видела не только родителей, но и своих братьев и сестер», — заметила Львова-Белова.

Адресная помощь и семейные ПВР

Часть приехавших из ДНР детей — с ранениями и различными травмами. Они приехали в РФ на реабилитацию и протезирование. У одного из мальчиков ампутирована рука — спасти было невозможно. После реабилитации аппарат омбудсмена займется для него подбором протеза.

«Пока были в ДНР, запустили штаб федерального уполномоченного по помощи семьям и детям. У нас теперь есть своя команда из 10 человек, которая адресно помогает там, где большие объемы гуманитарки не могут помочь. Например, [нужно] специализированное лечебное питание, или техника, или особые товары, которые необходимы именно этой семье», — пояснила детский омбудсмен.

Львова-Белова рассказал историю семьи, в которой у двух сестер было на двоих девять детей. Одна женщина погибла во время боевых действий. Старшая сестра вывезла и собственных детей, и племянников. Жили в маленьком домике. К томе же, старшая племянница родила.

«Приехали, стали смотреть, чем можно помочь. В результате купили им дом. Это такие вещи, когда мы понимаем, что требуется индивидуальный подход», — подчеркнула Львова-Белова.

Аппарат уполномоченного открыл пункт временного размещения семейного типа. Обычно, напомнила детский омбудсмен, ПВР смешанные. И не всегда люди рады соседству с детьми. зачастую в них не хватает услуг или специалистов, которые могли бы помочь ребенку.

«Сейчас пробуем создавать такой ПВР семейного типа и потом, при необходимости, будем их тиражировать», — поделилась планами Львова-Белова.

В ДНР создадут банк данных для сирот

На рабочей встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным российская делегация договорилась создать республиканский банк данных для детей сирот. Работать с ним будет намного проще: как и федеральный ресурс, такой банк данных позволит принимать в семьи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подбирать ребят тем, кто готов воспитывать эту категорию.

Все приехавшие в РФ донецкие дети остались одни за восемь лет конфликта в Донбассе. И в социальных учреждениях находились долго, в основном с братьями или сестрами.

«Мы привезли одну-единственную девочку с серьезным заболеванием маленькую. Когда-то родители, у которых уже есть такой ребенок в Москве, прочитали в общем чате, что есть такой ребенок в доме ребенка в Донецке. Они обратились в аппарат уполномоченного: помогите, мы хотим ее забрать. Было это где-то полгода назад. И эти полгода мы постоянно держали ситуацию на контроле. А сложность заключалась в том, что девочку должны были перевезти в детский дом. И сложно было бы соблюдать все те требования, медицинские показания, которые ей необходимы. Сегодня эта девочка прилетела и пошла к своим родителям», — заключила Мария Львова-Белова.