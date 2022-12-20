20 декабря 2022, 10:51
Более 100 детей расписали новогодние игрушки в «Мастерской Деда Мороза» в Щелкове
«Мастерская Деда Мороза» открылась в Щелкове. Участие в первом мастер-классе по росписи новогодней игрушки приняли более 100 детей. Ребята раскрашивали символ 2023 года — кролика.
«Мастерская Деда Мороза» работала в холле торгового центра «Этажи» в Щелкове. Мероприятие проводилось по инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Вместе с детьми участие в мастер-классе приняли депутаты всех уровней.
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«Мы создаем такие праздники для того, чтобы семьи проводили время вместе. Мне кажется, это самый лучший выходной», — рассказал депутат Государственной Думы Александр Толмачев.
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Маленькие участники творческого занятия получили сертификаты о прохождении курса помощника Деда Мороза, значки и поздравительную открытку.
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Щелково
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