Более 100 детей приняли участие в патриотической акции в Балашихе

Более 100 школьников приняли участие в патриотической акции «Великая Победа — подвиг детей» в Балашихе. Она объединила учащихся школы № 11, юнармейцев, ветеранов, тружеников тыла, детей войны, членов балашихинского отделения Общественной организации ветеранов «Боевое братство» и депутатов городского Совета.

Ежегодно патриотическая акция собирает неравнодушных жителей на площади Славы. Традиционно участники мероприятия отдали дань памяти тем, кто спас Родину и победил в войне, почтив их минутой молчания.

Источник фото: Константин Роик

Член организации «Дети войны» Юрий Маркевич пожелал молодежи мирного неба над головой и напомнил собравшимся, как было страшно расти во времена Великой Отечественной.

«Самыми напряженными были самые первые годы войны. В это время фашистские войска с западной стороны наступали на Москву, чтобы бомбить столицу, вражеские самолеты облетали ее с юга и на восток. Было тяжело, мама все время работала, а я был один. Во дворе стоял трансформатор. Когда фашистские самолеты подлетали близко, срабатывала сирена. Это было что-то страшное», — рассказал Юрий Маркевич.

Источник фото: Константин Роик

На площади Славы в этот день прошли выступления почетных гостей, прозвучали стихи и песни военных лет. Также участники акции возложили цветы к мемориальному комплексу.

«Традиционно в канун 9 Мая мы собираемся на площади Славы, чтобы рассказать нашим детям о том, что происходило в нашей стране в военные годы, поведать о нашей великой Победе. Это нужно, чтобы учащиеся поговорили с ветеранами, были причастны к истории нашей страны», — рассказала директор школы № 11 Юлия Спиридонова.

Источник фото: Константин Роик

Патриотическая акция «Великая Победа — подвиг детей» проходит в Балашихе с 2014 года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с курсантами центра «Авангард» отметил, что в современной жизни без патриотизма и силы невозможно защитить то, что имеет человек.