Более 100 деревьев высадили около спортшколы в Подольске

В Подольске отремонтировали фасад легкоатлетического манежа в спортшколе олимпийского резерва «Лидер» и благоустроили прилегающую территорию. Рядом со спортивным объектом высадили более 100 берез и сосен. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа во «ВКонтакте».

«Кроме облицовки фасада на территории спортивной школы проведено благоустройство: отремонтирована пешеходная дорожка и посажено более ста берез и сосен», — говорится в сообщении горадминистрации.

Источник фото: «ВКонтакте»

Результаты работы строителей и озеленителей осмотрел исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту Подольска Вячеслав Назаров.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что на больших автодорогах столицы высадят много деревьев и кустарников, которые будут очищать воздух и снижать уровень шума. По его словам, на улицах города появятся деревья возрастом от 10 до 20 лет и высотой от трех до семи метров. Это будут растения, которые смогут приспособиться к городским условиям.