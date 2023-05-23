Подмосковье 23 мая 2023, 10:03 Более 100 человек выступили в финале Школьной лиги тхэквондо в Одинцове ГБПОУ МО «Училище (техникум) олимпийского резерва № 1»

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В Одинцове прошел финальный этап подмосковной лиги тхэквондо. На соревнованиях выступили 120 ребят. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями турнира стали учащиеся гимназии № 1 из Рузы. Серебро взяли представители образовательного центра «Флагман» из Одинцова. Третье место завоевали ученики Лесногородской школы из Одинцова. Всего в финальном этапе приняли участие ребята из 23 общеобразовательных организаций Москвы и Подмосковья.

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На пути к финалу лиги участники прошли два этапа соревнований. Сильнейших спортсменов отобрали из 500 претендентов.

Организаторами проекта Школьной лиги тхэквондо выступили президент Федерации тхэквондо Московской области Гусейн Магомедов и директор училища олимпийского резерва № 1 Московской области Валентина Логачева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Московской области. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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