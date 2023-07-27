Подмосковье 27 июля 2023, 04:19 Более 100 человек стали участниками предпринимательского форума в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Сегодня на площадке «СберУниверситета» в Истре стартовал двухдневный форум «Эффективная промышленность Московской области». В нем поучаствовали более 100 представителей предприятий-участников нацпроекта, региональных органов исполнительной власти, бизнес-экспертов, руководителей и владельцев компаний, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева

«Возможно, это благодаря участию в нацпроекте „Производительность труда“, участниками которого сегодня стали уже 200 предприятий региона, где суммарно трудоустроено свыше 40 тысяч человек. При этом более 150 компаний уже закончили этап обучения», — рассказала Зиновьева.

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По ее словам, Региональный центр компетенций региона обучил практикам бережливого производства более трех тысяч человек, что составляет около 9% от численности сотрудников компаний. На предприятиях подготовили 160 внутренних тренеров.

Одним из участников форума стал директор по продажам ПАО «Химлаборприбор» Светлана Кобосая. Компания из Клина присоединилась к нацпроекту в январе этого года.

«На сегодняшний день, хотя прошло всего лишь около полугода, нам удалось снизить количество брака на 10%, ускорить протекание процессов изготовления ареометров на 15%, а также увеличить промышленные мощности на 45%. По итогам участия в нацпроекте мы планируем увеличить выручку по данному цеху до 40 миллионов рублей», — сообщила Кобосая.

Также в форуме поучаствовал коммерческий директор ООО «Электроизоляционные детали» Павел Бабкин. Компания работает в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных и молодых предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам.

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