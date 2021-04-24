Более 100 человек пришли на субботник в Ивантеевский дендропарк

Непогода не испугала участников субботника в Ивантеевском дендропарке Московской области. Более 100 человек приводили территорию в порядок после зимы. В парке собрали около 200 кубометров веток, рассказала министр имущественных отношений подмосковного правительства Наталья Адигамова.

«Сегодня в Ивантеевке был не только дождь, но и снег. И несмотря на нелетную погоду, люди пришли. Более 100 человек. Мы собрали несколько десятков куч валежника — почти 200 кубометров», — сказала глава Минимущества.

Она поблагодарила участников субботника за то, что они не побоялись непогоды и пришли сделать округ чище.

«Чисто не там, где убирают. Чисто там, где не сорят», — отметила министр.

Участников субботника поили чаем из самоваров. Чай приготовил основатель музея самоваров «Музеон» Анатолий Новиков. За время уборки было выпило более 40 литров душистого напитка.

Дендропарк имени академика Александра Яблокова занимает площадь в 13 гектаров. В расчистке парка приняли участие заместители главы Минимущества, сотрудники Рослесозащиты, члены администрации и Совета депутатов городского округа Ивантеевка, сотрудники Московского областного БТИ, Ремонтно-строительного предприятия, «Мособлгаза», «Мособлэнерго», Центра земельно-имущественного комплекса Подмосковья, Фонда рационального природопользования, а также жители Ивантеевки.