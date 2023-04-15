Подмосковье 15 апреля 2023, 18:25 Более 100 человек приняли участие в уборке усадьбы Гребнево в Щелкове Елена Катасонова

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Более 100 человек участвовали в уборке территории усадьбы Гребнево в Щелкове. Среди добровольцев были представители организаций «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая гвардия Единой России», а также депутат Госдумы Александр Толмачев и владелец комплекса Андрей Ковалев.

Собственник усадьбы рассказал, что в субботнике приняли участие жители Пушкино, Щелкова, Королева, Фрязина и Ивантеевки. Уборка прошла на территории комплекса, прибрежной зоне и на Больших Барских прудах. Добровольцы собрали мусор, сухие ветки и листву, а также провели выравнивание земли. На местности волонтеры установили точки сбора макулатуры, стекла, пластика и других отходов.

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