Подмосковье 21 августа 2023, 14:19 Более 100 человек приняли участие в субботнике вблизи деревни Дулепово под Солнечногорском Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Акция «Чистый лес» прошла вблизи деревни Дулепово в городском округе Солнечногорск. Участниками стали более 100 жителей и волонтеров, представителей администрации и депутатов. Они убрали несколько десятков килограммов бытовых и строительных отходов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участникам акции подарили форму с логотипом проекта «Чистый лес», предоставили инструменты для работы и организовали полевую кухню.

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«Убрали мусор, поваленные деревья, собрали и измельчили сухостой. Юных помощников у нас было много, это очень приятно», — рассказал глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

Мероприятие организовано солнечногорским отделением партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Чистая страна» и регионального проекта «Чистый лес».

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