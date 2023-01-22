Подмосковье 22 января 2023, 18:06 Более 100 человек приняли участие в соревнованиях по мотокроссу и кантри-кроссу в Серпухове

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Соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу состоялись в Серпухове, их участниками стали более 100 человек из пяти регионов страны. В открытии состязаний приняли участие глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

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За победу на соревнованиях боролись как профессиональные спортсмены, так и любители. Глава округа поблагодарил организаторов и школу «Зубренок» за яркое спортивное событие.

«Приятно видеть команду из Серпухова. Ребята — опытные, смелые и настоящие профессионалы, которыми мы гордимся. Благодарю спортшколу „Зубренок“ за отличную организацию этого события и вывод турнира не только на региональный, но и на всероссийский уровень. Всем спортсменам — хороших результатов, побед и удачи!» — сказал Сергей Никитенко.

Школа «Зубренок» существует уже 17 лет, соревнования за это время стали традиционными.

«В этом году мы проводим соревнования в первый раз, на протяжении года у нас проводятся регулярные соревнования разного уровня», — рассказал директор школы «Зубренок» Евгений Серяков.

Занятия в школе проводят на бесплатной основе, добавил директор школы «Зубренок».

Ранее сообщалось, что «Легенды хоккея» одержали победу в матче с командой жителей Чехова.

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