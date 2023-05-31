31 мая 2023, 12:25
Более 100 человек приняли участие в митинге ко Дню пограничника в Мытищах
Митинг ко Дню пограничника прошел в Мытищах. Участие в нем приняли более 100 жителей округа.
Митинг прошел возле памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах. Участие в нем приняли юнармейцы, отряд «Молодой гвардии», сотрудники администрации, военные и бывшие пограничники.
Реклама
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что пограничники — первые, кто выходит на защиту страны во время войн и локальных конфликтов.
Для участников мероприятия подготовили творческие номера. После память героев почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Военные
Реклама
Реклама