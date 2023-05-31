Подмосковье 31 мая 2023, 12:25 Более 100 человек приняли участие в митинге ко Дню пограничника в Мытищах

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Митинг ко Дню пограничника прошел в Мытищах. Участие в нем приняли более 100 жителей округа.

Митинг прошел возле памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах. Участие в нем приняли юнармейцы, отряд «Молодой гвардии», сотрудники администрации, военные и бывшие пограничники.

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что пограничники — первые, кто выходит на защиту страны во время войн и локальных конфликтов.

Для участников мероприятия подготовили творческие номера. После память героев почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

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