Более 100 человек приняли участие в донорской акции в Одинцове

В волейбольном центре Одинцова провели донорскую акцию. Более 100 человек пришли, чтобы спасти чью-то жизнь. Кровь одного донора помогает сразу трем нуждающимся.

Донорами могут быть только полностью здоровые люди. Сдача крови занимает около получаса: желающих регистрируют, отправляют на медицинский осмотр и затем выносят окончательный вердикт.

«Один сдавший кровь донор помогает сразу трем нуждающимся. Поэтому такие акции должны быть постоянными, массовыми, охватывать большое количество людей. Их необходимо всячески поддерживать и развивать», — подчеркнул депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

Он отметил хорошую организацию мероприятия в Одинцове: документы оформляют четко и за короткий промежуток времени.

Донорство — дело не только простое, но и полезное. По мнению специалистов, регулярное обновление крови укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и других органов.

Средняя норма для доноров — около 450 миллилитров. Кровь необходима в реанимациях и хирургических отделениях. Ее запас в больницах важно вовремя пополнять: от этого зависит судьба пациентов на операционном столе.

Записаться на сдачу крови можно по телефону, который указан на официальном сайте Одинцовской больницы. С собой обязательно взять паспорт.