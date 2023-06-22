Подмосковье 22 июня 2023, 11:52 Вечный огонь из 3 тысяч свечей выложили на акции в День памяти и скорби в Ступине

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Акция «Свеча памяти» прошла ко Дню памяти и скорби в Ступине. Волонтеры и жители городского округа выложили на асфальте изображение Вечного огня.

На подготовку картины ушло несколько часов. Участниками стали около 100 жителей городского округа.

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Из свечей выложили Вечный огонь и надпись «Ступино помнит» в сквере имени Героя Советского Союза Владимира Полякова.

«Эта акция в нашем округе проводится в третий раз. Мы помним поколение победителей, героев, которые выстояли и победили в страшной войне. Пример и урок всем нам — только в единстве, собрав все силы в кулак, мы будем непобедимы», — отметил председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.