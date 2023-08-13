Подмосковье 13 августа 2023, 22:35 Более 100 человек поучаствовали в забеге в День физкультурника в Пушкино

Читать 360tv в

Жители Пушкино пришли на набережную Серебрянки, чтобы начать выходные с пятикилометровой пробежки. В мероприятии в День физкультурника поучаствовали более 100 человек.

В семье Гульнары Твороговой все занимаются спортом. На дружеский старт она вышла вместе с детьми.

Реклама

«В здоровом теле — здоровый дух, как говорится. Поэтому стараемся держать себя в форме и детишек приобщать», — заявила Творогова.

Для семьи Кузьминых бег — это не просто спорт, но и общение с единомышленниками. Маргарита вместе с мужем не в первый раз участвуют в различных забегах.

«Это день рождение нашей семьи. Мы бегали на первом свидании. И вообще, это просто важная часть нашей жизни», — сообщила Кузьминых.

Забег «Пять верст» — это некоммерческие старты, которые проходят каждую неделю по всей России. В Пушкино их проводят в третий раз. Участникам предлагают преодолеть дистанцию пять километров в любом комфортном темпе. Возраст и уровень физической подготовки не важны — дистанцию можно пройти даже пешком.

«Цель таких пробежек и миссия нашей пробежки — сделать всех здоровыми и счастливыми. Сделать такое времяпрепровождение в кругу единомышленников», — заявила организатор забега Бибигуль Астафьева.

Участниками старта «Пять вёрст» смогли стать жители городского округа без возрастных ограничений. Основной идеей данного забега является не соревновательная составляющая, а продвижение массового спорта. Глава городского округа Максим Красноцветов своим личным примером доказал это, преодолев дистанцию вместе со всеми участниками.

«Эмоции зашкаливают, настроение позитивное, эмоции очень позитивные, хорошо. С утра прекрасная погода, обратите внимание. Нет жары. В спокойном режиме, каждый сам за себя», — сообщил Красноцветов.

Дружеская пробежка «Пять верст» в Пушкино стартует каждую субботу. Маршрут включает два круга по дорожкам вдоль реки Серебрянка, с забегом на пешеходный мост.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина в Красногорске. Глава региона поблагодарил организаторов и спортсменов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».