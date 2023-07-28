Подмосковье 28 июля 2023, 07:30 Более 100 человек поучаствовали в форуме «Эффективная промышленность Московской области» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Более 100 профессионалов поучаствовали в форуме «Эффективная промышленность Московской области». Модератором одной из панельных дискуссий стал первый замминистра инвестиций, промышленности и науки региона Евгений Подлипенский.

На мероприятии обсудили меры поддержки проекта «Производительность труда». В Подмосковье он реализуется с 2019 года. Сейчас в программе участвуют 200 областных предприятий.

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«С каждым годом растет и количество участников форума, и количество участников нацпроекта. Все больше бизнесменов хотят узнать — и узнают на таких мероприятиях в том числе — о том, как государство готово поддержать бизнес, какие предоставляет для этого инструменты, какие создает возможности для раскрытия потенциала отечественных компаний», — рассказал Подлипенский.

В мероприятии приняли участие представители среднего и крупного предпринимательства, региональных органов власти, эксперты, руководители, собственники и владельцы компаний. Подлипенский отметил значимость Регионального центра компетенций Московской области. Его специалисты обучили более трех тысяч человек.

На панели выступил и руководитель департамента развития производственной системы ООО «Строительно-дорожные машины» Андрей Овинов.

«Весьма затратно содержать штат наемных специалистов по бережливому производству, параллельно реализовывать работы, а еще и вести какие-то проекты. Но благодаря нацпроекту у среднего и крупного бизнеса есть прекрасная возможность бесплатно воспользоваться услугами таких специалистов», — заявил Овинов.

Форум прошел 26–27 июля на площадке кампуса «СберУниверситета» в Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных и молодых предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам.

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