Подмосковье 24 апреля 2023, 12:29 Более 100 человек посетили день открытых дверей в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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В МОНИКИ прошел день открытых дверей для будущих медиков. Более 100 человек посетили мероприятие, узнав о специальностях и клинических базах, на которых проходит обучение.

На дне открытых дверей гости посетили интерактивную выставку, которая позволила попробовать себя в роли настоящего врача. Будущие медики также смогли принять участие в викторинах и пообщаться с ординаторами и аспирантами института.

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Для ребят провели экскурсию в аккредитационно-симуляционный центр. Там они познакомились с современными технологиями, которые используются в медицинском образовании и задали все интересующиеся вопросы руководителю центра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он заявил, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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