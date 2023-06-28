Подмосковье 28 июня 2023, 08:22 Более 100 человек переселили из аварийного жилья в Солнечногорске с начала года

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Еще 120 человек переселили из аварийного жилья в Солнечногорске с начала года. Муниципальные власти расселили 40 жилых помещений. Всего в этом году планируется расселить 22 ветхих дома.

Жильцы ветхих домов могут выбрать предложенную квартиру для переселения, либо продать аварийное жилье муниципалитету по стоимости 108 488 рублей за квадратный метр. Уже 82 человека воспользовались этим правом с начала года.

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«Переселение наших жителей из аварийного жилого фонда является приоритетной задачей. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева до конца 2023 года должна завершится программа по переселению из ветхого аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. В текущем году мы переселим 929 жителей нашего округа», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для переселенцев строят дома в микрорайонах Рекинцо-2, жилом комплексе «Радость-2» в Радумле, жилом комплексе «Новый город» в Поварове. Также администрация округа выкупит квартиры у специализированного застройщика «Стройиндустрия» и в жилом комплексе «Андреевка».

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