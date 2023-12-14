14 декабря 2023, 08:54
Более 100 человек наградили в Дмитрове к Международному дню волонтера
Международный день волонтера отпраздновали в Центральном дворце культуры в Дмитрове. Более 100 человек наградили благодарственными письмами.
Награды получили волонтеры Дмитровского округа, а также активисты из различных общественных организаций, компаний и учебных заведений. Депутат Мособлдумы Марина Швеченко отметила, что быть волонтером — это особое состояние души. Поздравления и теплые пожелания в адрес волонтеров прозвучали и от заместителя главы администрации Дмитровского городского округа Елены Виноградовой.
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После церемонии награждения для гостей выступили местные вокалисты, музыканты и хореографические коллективы.
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Волонтеры
Дмитров
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