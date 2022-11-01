Более 100 человек из Богородского округа отправятся на срочную службу | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 21:03 Более 100 человек из Богородского округа отправятся на срочную службу

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105 молодых ребят из Богородского округа отправятся на срочную службу в рамках осеннего призыва. Многие пришли в военкомат не дожидаясь повестки.

Этот осенний призыв был перенесен на месяц из-за частичной мобилизации. Но сама призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине.

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«Четко указано, что министром обороны, что президентом: призывники, которые отправляются для прохождения срочной службы, не будут направляться в зону действия СВО, и также не будут направляться во вновь присоединенные регионы страны», — рассказал заместитель главы администрации Богородского городского округа Сергей Пастухов.

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Всего из муниципалитета отправятся на срочную службу 105 молодых ребят. Сейчас все процессы проходят в ускоренном режиме. Поэтому уже 8 ноября 30 парней направят в воинскую часть.

«Стараемся их более быстро определять в соответствии с состоянием здоровья. Учитываем и желания: в какие войска ВСР они хотят определить себя. У нас есть по разнарядке в президентский полк 4 человека. Они пойдут 13 декабря», — рассказал военный комиссар городов Ногинск, Электросталь и Черноголовка Михаил Борисов.

Большинство ребят с категорией здоровья «А-1», что позволяет им попасть даже в специальные войска. А те, кто имеют жалобы по здоровью, придут на комиссию ближе к декабрю.

«Не годны к службе в армии с такими заболеваниями, как и бронхиальная астма, и сильно выраженная степень плоскостопия, и сколиоз. Распространенные болезни не изменились по сравнению с теми годами, которые были. Но что, как доктору мне бросается в глаза, это нарушение обменных процессов. Очень много ребят с повышенным питанием и с ожирением 3-4 степени», — рассказала врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан Анна Куранова.

А пока новобранцы только готовятся к службе, прошлогодний призыв уже вернулся домой. Молодые люди, начиная с 15 октября, своевременно уволились.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что многодетные отцы из Московской области, которые отправились на военную службу, смогут вернуться домой. Уже свыше 120 из них воссоединились с семьями.