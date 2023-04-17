Подмосковье 17 апреля 2023, 18:03 Более 100 автомоек самостоятельного обслуживания открыли в Подмосковье Источник фото: администрация городского округа Дубна

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Инфраструктура дорожного сервиса активно развивается в Подмосковье. Так, в регионе работает около шести тысяч объектов: более 800 автомоек, свыше 1,6 тысячи автосервисов, 995 объектов шиномонтажа и около 2,5 тысячи комплексных сервисов, предоставляющих несколько видов услуг.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение количества моек самостоятельного обслуживания. Такая услуга становится все более востребованной: потребители могут самостоятельно выбрать сервис, сэкономить время, а иногда и совместить с походом по магазинам», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он подчеркнул, что сейчас в Подмосковье мойки самообслуживания открыты более чем на 100 объектах: больше всего — в Ленинском округе и в Балашихе.

Также в регионе организовывают новые высокотехнологичные объекты. В Сергиевом Посаде, например, открыли умную мойку. Комплекс услуг на моечных постах и в зоне сухой уборки состоит из 12 программ, а мойка оборудована системой очистки и подготовки воды. Комплекс может обслуживать до 60 машин в день.

Ранее вице-губернатор Евгений Хромушин доложил Андрею Воробьеву о том, что Московская область приступила к самой масштабной за всю свою историю модернизации ЖКХ. Работы охватят все проблемные тепловые сети, котельные и улучшат уровень жизни более трех миллионов человек.