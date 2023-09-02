Подмосковье 02 сентября 2023, 12:47 Более 100 активистов прошли курс молодых наблюдателей в Лосино-Петровском Фото: unsplash.com

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В усадьбе Брюса в Лосино-Петровском округе прошла панельная дискуссия проекта «Подмосковье — это мы». В ней поучаствовали более 100 активистов. Также они прошли курс молодых наблюдателе.

Спикеры форума рассказали ребятам о стажировках в администрациях муниципалитетов, как найти призвание, как музеи работают с активистами, какие есть проекты в Подмосковье, которые поддерживают молодежь, почему парки становятся точкой притяжения для молодых ребят.

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«Молодежь — это всегда энергия. И общаясь с молодежью, всегда заряжаешься энергией. Я думаю так, и коллеги мои тоже. Это всегда настроение и позитив. И спасибо молодежи сейчас за это настроение», — сообщил глава округа Сергей Джеглав.

Также ребята познакомились с механизмом проведения выборов губернатора Московской области.

«Я уверен, что именно молодые наблюдатели — это самые ответственные. Именно те, на кого можно положиться. Те, которые будут по-настоящему отслеживать справедливость. И мы верим в них, а это тысячи. И я поддерживаю то, что мы делаем», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

По окончании панельной дискуссии и обучения для активистов провели экскурсию по усадьбе. Все ребята остались под приятным впечатлением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников, их родителей и учителей. Он пожелал детям сил, удачи и успехов в новом учебном году.

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