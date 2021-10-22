Более 10% жителей Реутова прошли перепись населения

Перепись в Реутове прошли более 10% населения. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Предыдущая перепись населения проходила в 2010 году. Нынешняя должна была состояться в октябре прошлого, но несколько раз переносилась из-за коронавируса. Подать данные можно несколькими способами, один из них традиционный — при помощи переписчиков, которые приходят на дом», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас в Реутове работают 196 переписчиков-волонтеров. Они отобраны Росстатом из числа студентов, работников госструктур, управляющих компаний и школ. Все прошли специальный курс обучения.

По словам заместителя главы администрации Реутова Анастасии Гайлиш, есть несколько параметров, по которым можно узнать переписчика.

Фото: Алексей Оводов

«У переписчика обязательно должно быть удостоверение — паспорт, который он предъявляет. Также он проходит по домам в специальном жилете, где написано, что именно он занимается переписью населения от Росстата, у него есть планшет, в который он заносит данные», — отметила Гайлиш.

Переписчик не имеет права требовать никаких документов — все проводится путем опроса. По домам переписчики ходят по графику. На сайте Всероссийской переписи населения можно узнать, когда они планируют визит. По данным ВЦИОМ, большинство россиян — это 43% — изъявили желание подать свои данные именно таким способом.

«Если пускать переписчиков к себе домой не хочется, например из-за пандемии, заполнить переписной лист можно самостоятельно на сайте госуслуг. Причем возможность удаленного онлайн-участия появилась впервые именно в 2021 году. Успеть сделать это нужно до 8 ноября», — рассказала Анастасия Гайлиш.

Всего в анкете 33 вопроса, в том числе личные данные, образование, семейное положение, занятость, а также жилищные условия.

Перепись можно пройти в отделении МФЦ. Здесь волонтеры помогают заполнить анкету. В Реутове многофункциональный центр «Мои документы» расположен на улице Победы, дом 7. Но есть и еще один способ заполнить анкету — прийти в переписной пункт. Один из таких участков работает по адресу: проспект Мира, дом 10.

Адреса стационарных переписных участков в Реутове: проспект Мира, дом 10; улица Победы, дом 17; улица Гагарина, дом 11 (помещение 34); улица Ленина, дом 12; улица Молодежная, дом 1; Юбилейный проспект, дом 30/2; Юбилейный проспект, дом 56; МФЦ (улица Победы, 7).

В будние дни они работают с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 18:00. В центре «Мои документы» на улице Победы перепись можно пройти с понедельника по субботу, с 08:00 до 20:00.

В этом году всероссийская акция стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября.