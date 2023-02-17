Подмосковье 17 февраля 2023, 16:45 Более 10 жителей Богородского округа посетили выездной прием Московской областной прокуратуры

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Выездной прием Московской областной прокуратуры прошел в Богородском округе. За решением своих проблем к прокурорам обратились 11 человек.

Мелкие кражи в магазинах, непригодные детские площадки, отсутствие газа в доме и установка дорожных знаков — основные вопросы, с которым пришли жители Богородского округа. Данные проблемы поставили на контроль, чтобы решить в ближайшее время.

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«После поступления заявления наша задача — реально устранить те проблемы, которые имеются, и восстановить справедливость. Рассмотреть заявление и внести представления, наказать виновных — это вторичное. А первичное — разобраться и в кратчайшие сроки без бюрократии помочь реальному человеку, чтобы ему своевременно выплатили пособия либо возбудили уголовное дело, возместили ущерб и так далее», — рассказал первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев.

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Жительница Богородского округа, ветеран труда Нина Никитична Севрюкова пришла в прокуратуру, чтобы поблагодарить сотрудников за восстановление нарушенных пенсионных прав. Ей не выплачивали пенсию, потому что сведения о трудовой деятельности женщины были утеряны. Сейчас проблема решена.

Еще одно обращение касалось мошеннических действий в отношении пенсионерки. Неизвестные, представившись сотрудниками ЖКХ, предложили Нине Никитичне поменять устаревшую газовую плиту за 12 тысяч рублей.

«Оказалось, несколько таких ситуаций по заявлениям от граждан, где пенсионеров и незащищенных лиц обманывали — оставляли макеты плит, брали деньги и исчезали. По данному факту было возбуждено уголовное дело, была установлена группа. Дела направим в суд, ущерб будет возмещен», — рассказал первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев.

Такие выездные приемы проходят систематически. Ознакомиться графиком можно на сайте прокуратуры Московской области. Сотрудники прокуратуры города Ногинск проводят прием граждан с 9:00 до 18:00 по будням. В пятницу прием до 16:45. Перерыв — с 13:00 до 13:45. Предварительная запись не требуется.

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