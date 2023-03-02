Подмосковье 02 марта 2023, 10:20 Более 10 жилых домов капитально отремонтируют в Кашире до конца года

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Программа капремонта на 2023 год включает выполнение работ по 11 адресам в Кашире. Планируется, что обновление жилых домов начнется в середине года.

План реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов утвержден в Подмосковье на 2023–2025 годы.

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«Общий объем финансирования на три года составит чуть более 57 миллиардов рублей. Запланировано отремонтировать 4461 МКД», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В работы по обновлению жилых домов включены замена лифтов, ремонт фасадов, инженерных систем и кровель. В одной только Кашире до конца 2023 года приведут в порядок здания по 11 адресам. Сейчас готовятся документы для электронных аукционов, которые определят подрядчиков. Ожидается, что ремонты начнутся с середины года.

Почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в рамках региональной программы в Московской области до 2025 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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