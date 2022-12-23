Подмосковье 23 декабря 2022, 15:11 Более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья с начала декабря

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Любители зимних прогулок в подмосковных лесах 14 раз прибегали к помощи спасателей с начала декабря. Из-за снегопада и ветра они не смогли сами найти дорогу домой.

«Погода в декабре этого года неустойчивая, но любителям прогулок все ни по чем. Не все из них смогли самостоятельно найти обратную дорогу домой, поэтому на помощь пришли спасатели», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Частые снегопады, резкие перепады температуры, ледяные дожди и сильные ветра значительно усложняют ориентирование в лесу. В декабре заблудились14 человек. Сообщения о них первым делом поступили в единую службу спасения «112», после чего — лесникам, спасателям и поисковикам.

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«Наибольшее число потерявшихся пришлось на Дмитровское лесничество — здесь заблудились сразу семь человек», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Лесничие предупредили жителей Подмосковья о мерах предосторожности, которые следует принять перед посещением зимнего леса. К такому походу нужно тщательно подготовиться и не ходить на природу в одиночку. В холодное время года силы и тепло расходуются интенсивнее, а долго выбираться из глубоких сугробов бывает не под силу даже молодым.

Почти 5 миллиардов рублей выделят на благоустройство лесопарков Подмосковья в 2023 году. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что такие природные зоны очень востребованы в регионе.

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