Более 10 участков дорог капитально отремонтировали в Химках летом | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:11 Более 10 участков дорог капитально отремонтировали в Химках летом Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Одиннадцать участков дорог отремонтировали в Химках. Асфальт обновили на Первомайской, Спартаковской и Ивановской улицах, в кварталах Свистуха и Вашутино, в деревнях Жилино и Саврасово.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жители квартала Вашутино дополнительно попросили обустроить тротуары. Для маломобильных граждан сделали плавные сопряжения от пешеходных переходов к тротуарам. Работы проконтролировала общественная организация инвалидов «Колесница» и активисты партийного проекта «Единая страна — доступная среда».

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Сейчас открыт второй этап голосования по ремонту дорог на 2024 год. Проголосовать можно на портале «Добродел» до 31 августа.

«Перечень дорог для капитального ремонта каждый год определяют сами химчане в ходе голосований. В этом году отремонтировали 11 участков. Также продолжаем ямочный ремонт и обновление асфальта внутри дворов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что в округе запустили третий Московский центральный диаметр, начали к ремонт Ленинградского шоссе и строительство Машкинской развязки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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