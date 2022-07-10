Более 10 тысяч зрителей посетили гала-концерт «Ночь Чайковского» в Клину

Гала-концерт «Ночь Чайковского» на территории усадьбы Демьяново в Клину 9 июля собрал более 10 тысяч зрителей. На сцене выступили Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, балерина Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, бас Ильдар Абдразаков, пианист Дмитрий Маслеев и актер Игорь Петренко.

Оперная певица Евгения Муравьева исполнила арию Татьяны из «Евгения Онегина». Ильдар Абдразаков представил арию Гремина. Артисты Большого театра Светлана Захарова и Артемий Беляков показали фрагмент балета «Анна Каренина», солисты Мариинского театра Мария Ширинкина и Кимин Ким — адажио из «Щелкунчика».

Музыкант Дмитрий Маслеев солировал в Первом фортепианном концерте Чайковского, а скрипач Вадим Репин — в Концерте для скрипки с оркестром. Об истории создания каждого сочинения рассказывал Игорь Петренко. Он зачитывал письма Чайковского.

В рамках фестиваля искусств Чайковского выступила народная артистка России, солистка Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава.

Каватина Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник» и ария Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скикки», The Summer Knows и другие произведения прозвучали на Большой поляне музея-заповедника под аккомпанемент джаз-банда Сергея Макеева. По традиции знаменитые гости в музее-заповеднике Чайковского высадили деревья. Хибла Герзмава посадила сирень.

Зрители расположились на Большой поляне и наблюдали грандиозный концерт, специальные экраны позволили всем увидеть то, что происходило на сцене. По мнению министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова, получился настоящий праздник искусства, давший огромному числу людей положительные эмоции и чувство гордости за свою культуру.

Источник фото: телеканал «360»

«Организаторы фестиваля в Клину, набравшего к финалу невероятные обороты, проводят огромную по своему значению работу — они приближают и делают доступней искусство высочайшего уровня. Концерт блистательной Хиблы Герзмавы в предпоследний фестивальный вечер, специальный проект „Ночь Чайковского“ с участием Ильдара Абдразакова, Светланы Захаровой и других звезд, на который мог попасть любой желающий, — это мероприятия, позволяющие жителям и гостям Подмосковья быть ближе к музыке, к музыкантам мирового масштаба», — сказал он.

Фестиваль искусств Чайковского проходит под художественным руководством Башмета с 1 по 10 июля в музее-заповеднике Чайковского. Программа включает выступления в Сестрорецком парке, Летнюю музыкальную академию Башмета, Школу молодых журналистов, пишущих о культуре и программу «PRОзрение» в мемориальной гостиной Чайковского.