Подмосковье 22 декабря 2023, 13:35 Более 10 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за очистку прудов в 2024 году Минэкологии МО.

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Голосование жителей за очистку водоемов по программе «100 прудов и озер» продолжается на портале «Добродел». Свой выбор сделали уже 10 тысяч человек.

«Как мы и ожидали, голосование началось очень активно. Уже за первые пять дней в нем приняли участие свыше 10 тысяч жителей региона. Программа „100 прудов и озер“ очень востребована и популярна, поэтому число участников, скорее всего, превысит прошлогодние показатели», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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В голосовании участвуют 58 водоемов в 21 городском округе. Выбрать пруд, который приведут в порядок в следующем году, можно до 15 января по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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