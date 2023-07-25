Подмосковье 25 июля 2023, 17:59 Более 10 тысяч земельных нарушений устранили в Подмосковье за полгода МИО МО

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С начала января в Подмосковье устранили 10,5 тысячи нарушений земельного законодательства. Подробнее рассказали в Министерстве имущественных отношений региона.

«Нарушения касаются мероприятий по удалению борщевика, устранения самовольно занятых территорий, использования земли не по целевому назначению и другого», — объяснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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В этом году устранили уже на 500 нарушений больше, чем за полгода в 2022-м. На 516 участках удалили борщевик Сосновского, вопрос с самозахватом земли удалось решить по 2747 адресам. Владельцы 6 211 наделов начали использовать их по целевому назначению, еще 3 425 участков перестали простаивать без дела и зарастать бурьяном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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